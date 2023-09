Les mystères de l'amour - S02 E13 - Mémoire incertaine

Julien vient au restaurant pour dîner avec Bénédicte et finit par passer la nuit avec elle. Angèle repousse Anastasia qui tente de l'embrasser, mais soudain la mémoire lui revient, elle se souvient qu'elle est fiancée à Christian et qu'elle est amoureuse de lui. Virgile décide de la mettre sous psychotrope afin qu'elle ne retrouve plus la mémoire. José surprend Ingrid en pleine action avec Philippe. Jeanne se glisse hors du lit pour aller retrouver Jimmy dans le salon, leur attirance est irrésistible... ils s'embrassent. Jimmy annonce qu'il repart en Suède pour s'occuper de ses affaires, mais Laly n'est pas dupe, elle sait bien qu'il est attiré par Jeanne et que cela est réciproque. Cependant, Jimmy nie malgré l'évidence. Virgile vient rapporter la voiture d'Angèle à son propriétaire lorsqu'il semble reconnaître cette dernière...