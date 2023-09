Les mystères de l'amour - S02 E15 - Rédemption

Hélène rend visite à Philippe qui semble très distant, mais Ingrid se débrouille pour interrompre leur entrevue. Noémie emmène sa soeur à la ferme bio. Là-bas Lucile est persuadée de reconnaitre en Angèle l'ancienne petite amie de Christian. Noémie essaye de convaincre sa soeur d'adhérer à la secte et d'y rester pour trouver une paix intérieure. Nicolas, José et Christian sortent au village pour draguer des filles, une fois au café, ils tombent sur Fanny qui est seule. Celle-ci peu farouche fait des avances très explicite à Nicolas et propose à la bande de venir faire de la musique avec elle et ses amis le soir même. Laly se fait inviter par François au restaurant de Béné. Il lui avoue son amour pour elle et ne semble pas non plus insensible à son charme. Julien est aussi présent au restaurant après avoir passé la nuit avec Béné. Ingrid appelle José pour s'excuser et le faire revenir dans ses filets, ce qui ne tarde pas arriver...