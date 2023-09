Les mystères de l'amour - S02 E16 - Dérapage amoureux

Jeanne, Hélène et Rudy décident de sortir en boîte de nuit pour se changer les idées et s'assurer qu'Hélène puisse rencontrer quelqu'un. Hélène laisse Tim sous la surveillance de Noémie et Lucile. Parallèlement Béné, Olga, Laly, François et Julien ont eux aussi l'idée de sortir pour l'inauguration d'une nouvelle boîte. Là-bas tout le monde se retrouve et danse joyeusement. Laly ne résiste pas et embrasse François pendant qu'Olga fait la connaissance d'un certain Fred le borgne. Ingrid reçoit la visite d'un ancien amant, Dan, qui s'est évadé de prison et réclame son aide. Pendant ce temps, les garçons répètent avec Fanny, Antoine et Sean. Une fois seule, Fanny embrasse Nicolas qui ne la repousse pas. La maison étant presque vide, Noémie appelle Virgile pour qu'il vienne fouiller lui-même la maison.