Les mystères de l'amour - S02 E17 - Sorties dangereuses

Virgile rejoint Noémie dans la nuit pour fouiller la maison, mais Lucile les aperçoit. Angèle rêve dans son sommeil des moments tendres qu'elle a vécu avec Christian, à son réveil elle crie, elle veut le retrouver. Mais Anastasia intervient, la sangle de force et lui administre une nouvelle piqûre pour la calmer. Les filles de la bande sont toutes en boîte de nuit, l'ambiance est festive, Laly danse avec François, Béné et Julien pendant qu'Olga s'est trouvée un homme à séduire, Fred, qui n'est autre que le patron de cet établissement. Ce dernier invite Olga dans son bureau pour un moment plus intime, mais un homme très en colère et armé surgit et fait sortir Olga précipitamment de la pièce. Il réclame de l'argent au patron. Cet homme n'est autre que l'ami d'Ingrid qui se fait passer pour son cousin. Une fois de retour dans la salle de danse, cet homme est séduit par Hélène et l'invite à danser. Une annonce est faite dans la boîte, un meurtre à été commis, personne ne doit quitter l'endroit...