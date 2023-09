Les mystères de l'amour - S02 E18 - Dramatiques soupçons

Nicolas est sous le charme de Fanny et accepte un rendez-vous avec elle. Après leur soirée en boîte de nuit, François raccompagne Laly en voiture à la maison de campagne, mais Laly ne retrouve pas la route et tombent en panne d'essence. Ils décident de rester dans la voiture jusqu'au petit matin et finissent par faire l'amour. La police vient interroger Béné au sujet du meurtre commis à la boîte. Le policier lui apprend que la dernière personne ayant été vu en présence de la victime, Fred le borgne, n'est autre qu'Olga. C'est évidemment à ce moment là qu'Olga arrive au restaurant, mais Béné la cache. Olga explique alors que lors de son départ du bureau, Fred était bien vivant et accompagné d'un autre homme. Lucile toujours folle amoureuse de Christian, tente de se rapprocher de lui par tous les moyens, mais elle surprend sa soeur Noémie en train d'embrasser Christian...