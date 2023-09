Les mystères de l'amour - S02 E19 - Mensonges et trahisons

Christian et Noémie sont inquiets de l'absence de Lucile, en effet, cette dernière, bouleversée, tente de mettre fin à ses jours en sautant dans l'étang, mais deux filles de la ferme viennent à son secours et la sorte indemne de l'eau. Les jeunes filles encouragent vivement Lucile à venir avec elles dans la ferme. Une fois là-bas, Virgile lui présente Angèle. Ingrid et Dan vont à la campagne. Ingrid s'arrête d'abord pour parler à Virgile et passe un accord avec lui : Elle aura un pourcentage de l'argent si elle réussie à le trouver dans la ferme. Ensuite ils se rendent à la maison de campagne ou se trouve toute la bande. Dan est toujours sous le charme d'Hélène. Ingrid profite d'une balade avec José pour repérer les lieux et trouve une cachette dans lequel se trouvent des documents datant de la seconde guerre mondiale...