Les mystères de l'amour - S02 E20 - Des loups dans la bergerie

Laly est à un dîner avec François et Jacky, quand la femme de François s'invite a leur table. Choquée Laly s'en va folle de rage contre François. Le lendemain matin Laly remet les points sur les " i " avec François...désormais leur relation sera strictement professionnelle. A la maison de campagne, la tension est palpable autour de Dan et de sa possible implication dans le meurtre de Fred le borgne. Mais Béné, les rassure, le véritable assassin a été appréhendé, Dan est donc hors de cause. Des filles de la ferme informent Christian et Noémie que Lucile est aux côtés de Virgile. Mais Lucile et Angèle ont eu le temps de discuter ensemble de Christian. Lorsque ce dernier va enfin voir Angèle, elle le repousse violemment. Christian ne comprend pas son comportement. Jeanne croit apercevoir le scooter de Christian devant le hangar, mais lorsqu'elle pousse la porte, ce n'est pas Christian qu'elle trouve mais Nicolas qui embrasse Fanny.