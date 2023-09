Les mystères de l'amour - S02 E21 - Etranges réactions

Nicolas pris de remords interrompt l'étreinte avec Fanny et ne sait plus où il en est. Il se remémore tous les instants avec Jeanne mais aussi avec Hélène. Après avoir fait l'amour avec Christian, Noémie lui avoue qu'elle est une des femmes de Virgile. Christian choqué, reconnaît tous les signes d'une secte mais Noémie est encore sous sa coupe et n'y croit pas. Claude, la femme de François, avoue à Laly être au courant de leur liaison, et lui dit que cela lui convient tout à fait car elle aussi à un amant. Les deux femmes se trouvent de nombreux points communs et Claude l'invite à son dîner le soir même. Une fois là-bas, Laly est stupéfaite en voyant l'amant de Claude qui n'est autre que Julien, le prétendu amoureux de Bénédicte.