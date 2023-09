Les mystères de l'amour - S02 E22 - Trafics et confessions

José est furieux car il ne supporte pas la présence de Philippe à la maison de campagne. Ingrid fait tout son possible pour ménager les deux hommes. A la nuit tombée Noémie rejoint Ingrid dehors pour continuer à fouiller, mais lorsque Christian veut la rejoindre dans sa chambre, personne ne lui répond. Laly va voir Bénédicte dans le but de lui révéler les infidélités de son prétendu petit ami, mais celui-ci lui coupe l'herbe sous le pied et arrive juste avant elle pour ne pas qu'elle puisse révéler la vérite à Béné.. Julien jure ses grands dieux qu'il n'est plus l'amant de Claude mais Laly n'en croit rien. Alors que Nicolas est très perturbé par sa petite liaison avec Fanny, Jeanne l'observe. Elle avoue à Rudy l'incartade de Nicolas et son désarroi face à la situation.