Les mystères de l'amour - S02 E23 - L'incroyable retour

Crystal réussit à échapper à ses ravisseurs. Après son appel, Rudy et Jeanne viennent à son secours. Mais les hommes d'Ingrid rôdent et les aperçoivent, mais ils les laissent filer sur les ordres d'Ingrid. Alors que Noémie vient rendre visite à Lucile à la ferme, cette dernière lui révèle qu'elle a perdu sa virginité la nuit précédente dans les bras de Virgile. Laly très peu convaincue des explications douteuses de Julien décide de mener son enquête. Elle le suit dans la rue et le surprend entrain d'embrasser Claude, alors qu'il avait juré ses grands dieux qu'il n'était plus avec elle. Bénédicte, Olga et Julien s'installe devant la TV pour regarder l'émission de Laly, quand celle-ci en plein direct révèle l'infidélité de Julien.