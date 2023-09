Lorsque José et Christian rentrent de course, ils surprennent Hélène et Dan en train de s'embrasser. Mais lors d'une discussion avec José, Hélène confie ses doutes sur son attirance pour Dan, elle ne sait plus où elle en est. François, furieux de l'intervention de Laly dans l'émission, la réprimande et lui demande de ne pas se mêler de sa vie privée. Mais Laly démissionne car elle ne peut plus supporter ce monde d'hypocrites.