Les mystères de l'amour - S02 E25 - Terribles aveux

Antoine surprend Fanny et Nicolas enlacés. Fou de rage, il frappe Nicolas à la tête qui tombe, inconscient. A son réveil, Fanny, Sean et Antoine aide Nicolas à simuler un accident de vélo et le ramène à la maison de campagne. Noémie inquiète pour sa soeur décide de la faire sortir de la ferme, mais en fuyant, elle se coince le pied dans un piège à lapin. Lucile doit la laisser la et part chercher de l'aide auprès de Christian. Ingrid se rend à la maison de campagne, tout le monde pense que c'est elle qui est derrière l'enlèvement de Crystal. Jeanne reçoit un coup de téléphone, c'est Jimmy qui revient en France, il est très impatient de la voir.