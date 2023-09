Les mystères de l'amour - S02 E26 - Jusqu'à la prochaine fois

Les garçons veulent aller libérer Noémie, mais c'est Fanny accompagnée de Nicolas qui trouve le moyen pour y arriver. Elle se fait passer pour une jeune fille perdue et réclame de l'aide. Aussitôt Virgile la reçoit et font l'amour. Alors que la police arrive, Fanny crie au viol. Virgile est alors arrêté. Huit jours ont passé, Christian est accompagné d'Angèle, Laly et Jimmy.Tim a subi son opération et est désormais en parfaite santé. Mais il avait laissé une lettre au cas où il ne survivrait pas. Il demande à Hélène de la lire et de prendre la valise qui se trouve sous son lit. En jouant dans le jardin, il a découvert un trésor sous une statue.