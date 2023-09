Tandis que Laly, John et Mélanie sont sur le pied de guerre pour empêcher Fanny de faire une bêtise, Christian et Nicolas reçoivent un coup de fil de Rudy au sujet de cette dernière. Hélène devient de plus en plus suspicieuse des sentiments de Sylvain envers Chloé. José décide d’avoir une vraie conversation d’homme à homme avec Bruno.