Les mystères de l'amour - S15 E18 - Retours de vacances

Profitant des beaux jours, la bande décide de passer l’après-midi au bord de la piscine mais Peter ne semble plus être lui-même… Alors qu’ils rentrent de leur lune de miel, John et Laly sont surpris par la présence de Mélanie et de son nouveau petit ami dans leur maison. De leurs côtés, Christian, Fanny, Chloé et Sylvain ont décidé de vivre en coloc. Le foodtruck est braqué par plusieurs individus, dont un qu’Hugo connait particulièrement bien.