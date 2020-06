Jimmy va-t-il assumer les conséquences de ses actes ? Sans nouvelles de Fanny, John s’inquiète de plus en plus et décide d’aller voir Martin. Léa annonce à Gwen que tout est fini entre elle et Nicky mais la jeune fille a déjà retrouvé l’amour. La tension monte entre Sylvain et Roméo quand ce dernier vient prendre des nouvelles de Chloé.