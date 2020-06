Hélène et Nicolas sont inquiets. Ingrid et Antoine ne sont pas rentrés de la nuit alors qu’ils avaient laissé Zoé sous la garde de Gwen. Au commissariat, Marie et Stéphanie font une découverte des plus inattendues. Hugo et Aurélie sillonnent la ville à la recherche de Sophie et de Brice. Julien annonce à ses parents une grande nouvelle qui laisse Cathy et José sceptiques…