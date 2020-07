Toujours sans nouvelles de Nicky et Léa, Béné et Jimmy s’inquiètent de plus en plus. De son côté, Cathy ne sait plus comment se sortir de ses déboires avec Pedro, mais elle peut toujours compter sur le soutien de Béatrice. Furieuse d’avoir été mise à l’écart, Mélanie en veut beaucoup à Fanny. La fin d’une grande amitié ?