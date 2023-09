Perdus en pleine montagne, la tension monte pour Chloé, Aurélie, Hugo et Sylvain. Tonio et Julio, les deux malfrats mettent leur plan à exécution. Mélanie s’inquiète pour son amie lorsqu’elle apprend l’identité du mystérieux inconnu que Fanny a retrouvé. Alors que les douze coups de minuit se rapprochent, Hélène ne se sent pas très bien…