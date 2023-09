Les mystères de l'amour - S16 E24 - Surprises en séries

À l’hôpital avec José et Béatrice, la situation semble sans issue pour Cathy. Va-t-elle une nouvelle fois réussir à éviter la rencontre tant redoutée avec Pedro ? Ingrid et Audrey sont de retour chez Hélène mais le retour de vacances est surtout l’occasion pour les deux complices de mettre au point leur tout nouveau plan pour récupérer la fortune de Peter. Pour ne pas être séparée de Nicky, Léa demande de l’aide à son père. De son côté, Peter se confie enfin à Hélène et Nicolas sur les raisons qui l’ont poussé à changer de vie.