Alors que Peter fait la connaissance de Nils, Hélène lui propose de se réinstaller à la maison, ce qui arrangerait bien les affaires d’Ingrid et Audrey… Suite à sa découverte inattendue, Fanny se sent très mal vis-à-vis de son père et Laly. Que doit-t-elle faire ? En plein préparatifs d’une fête en l’honneur de Peter, Hélène et Nicolas tombent nez-à-nez avec Sylvain en charmante compagnie.