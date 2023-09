Les mystères de l'amour - S16 E28 - Points de rupture

Eric Favat est l’invité spécial d’Info France suite à des photos diffusées dans la presse à scandale. Ignorant que Nicky et Léa travaillent dans le même restaurant que Sophie, Jimmy y donne rendez-vous à sa maîtresse. Alors que Peter et Julot ont installé leur campement à proximité de la maison d’Hélène, celle-ci n’a pas dit son dernier mot pour les rapprocher encore plus d’elle. Au Water Sports, Hugo et Chloé ont un rendez-vous secret.