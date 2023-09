Julot refuse d’aller à l’hôpital mais son état se dégrade. Hélène et Nicolas cherchent une solution. La situation ne s’arrange pas entre Aurélie et Hugo. Ce dernier démissionne du Water Sports au grand dam de Jimmy, Béné et Olga. Le plan de Mélanie fonctionne à merveille, Christian est en plein doute suite à sa confrontation avec Eric. De son côté Sophie décide d’avoir une conversation sérieuse avec Léa.