Hélène et Bénédicte essaient de raisonner Aurélie. Olga, quant à elle, n’est pas rentrée de la nuit... Léa surveille de près Sophie alors qu’un charmant client arrive au restaurant. Laly et John sont aux petits soins avec Fanny. Pour la première fois depuis son déménagement, Béatrice rend une visite impromptue à José et Cathy.