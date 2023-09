Suite à l’appel de son informateur, Ingrid quitte précipitamment la maison. John et Eric s’inquiètent de plus en plus de l’état de Fanny. Afin d’aider Béatrice à se sortir de sa situation délicate, Cathy a un entretien avec le lieutenant de police en charge de l’enquête. Christian et Sophie passent l’après-midi ensemble et apprennent à se connaitre.