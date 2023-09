Hélène, Peter et Nicolas font plus ample connaissance avec Cécile, la petite amie d’Erwan. Au Water Sports l’heure est grave, Hugo a en effet oublié le deuxième anniversaire d’Aurélie. Fanny fait un nouveau pas vers Christian, mais le destin va-t-il autoriser les deux amoureux à se retrouver ? Charlène et Julien sont de retour de Bali avec des cadeaux… mais aussi une belle surprise…