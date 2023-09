Les mystères de l'amour - S18 E18 - Erreur fatale

Si Bénédicte semble admettre la présence de Sophie sans difficultés, une violente dispute éclate entre cette dernière et Aurélie. Hélène se retrouve au milieu d’une situation compliquée entre John, Laly et Pierre. Arrivera-t-elle à faire entendre raison à Laly ? Bruno tente de trouver une solution pour sauver un être cher des griffes d’Ingrid. Stéphanie se remet tant bien que mal de sa rencontre avec sa rivale Sophie. Sans nouvelle de Mélanie, Rudy est au plus bas.