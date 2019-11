Le calme a été de courte durée. Ingrid et Juan sont le dernier espoir pour sauver les autres. Arnaud et ses hommes s’organisent. Malgré leurs efforts, ils n’arrivent pas à maintenir la communication avec la France. Aurélie tente de faire entendre raison à Sophie. Il faut qu’elle parle. Manuela est un peu perdue et demande conseil à Christian et Fanny.