Ingrid est de retour à Paris avec Zoé. Comment prendra-t-elle la nouvelle qu’Hélène et Nicolas vont lui annoncer ? Malgré l’avis médical, Hélène reste persuadée que Chloé a bougé sa main la veille. Alors que le travail au studio d’enregistrement a repris, Fanny a de plus en plus de doutes sur la relation qu’entretiennent Christian et la belle Tatiana. Marie et Stéphanie sont inquiètes, Anthony est injoignable…