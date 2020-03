Jeanne et Hélène sont sur la piste du ravisseur de Stéphanie. Elles vont toutes les deux dans une boîte louche et vont y faire des rencontres inattendues… Cathy, José et Julien sont à l’hôpital pour voir Béatrice. Marie est au plus mal depuis la disparition de Stéphanie. Le capitaine Joubert l’invite au restaurant pour lui changer les idées. John et Pierre sont aux petits soins de Laly pour essayer de la reconquérir.