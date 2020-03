Lou met en action le dernier plan de Tania pour séduire Nicolas. Hélène et Jeanne sont sous le choc de leur découverte et en apprennent un peu plus sur le ravisseur de Stéphanie. Emilie lance un ultimatum à Béatrice. Comment va-t-elle s’en sortir ? John et Pierre ne s’attendaient pas à ce que leur soirée avec Laly prenne ce tournant…