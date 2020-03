Tout le monde est sous le choc de l’annonce de Marie mais très vite, l’espoir renaît. Jeanne et Hélène repartent sur les traces de Hervé Moreau, accompagnées de Nicolas et José. De son côté, Juan entre dans un état de transe pour retrouver Stéphanie. Christian et Fanny se rendent à l’hôpital pour prendre des nouvelles de Nathan mais ils croisent Christelle.