Julien et Samuel retrouvent leur famille après plusieurs semaines passées à Bruxelles pour leur annoncer une grande nouvelle. Aurélie et Victor se retrouvent dans une situation très délicate. Cela va-t-il permettre enfin à Victor de parvenir à ses fins avec la jeune femme ? Fanny et Christian tentent de sauver Alex et demandent l’aide de Stéphanie et Guéant.