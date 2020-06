Toujours coincés, Aurélie et Victor ont passé la nuit dehors. Quelqu’un va-t-il leur porter secours ? Fanny et Christian doivent passer au commissariat pour parler avec Stéphanie et tenter d’aider Alex. Béné se confie à Hélène au sujet de Jimmy. A l’hôpital, Clémence a décidé de prendre du recul. Elle est partie en congé pour plusieurs jours.