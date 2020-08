Manuela fait la connaissance de Pascal et ne semble pas insensible à son charme. Victor continue la rédaction de son roman mais l’héroïne ne ressemble finalement plus beaucoup à Aurélie. Guéant est bouleversé de ranger les dernières affaires de Marie. Il se confie à Stéphanie lorsque Joubert leur rend visite. Nicky et Lou continuent de se découvrir et ne se quittent plus…