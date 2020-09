Cathy, José et Béatrice dînent avec Jimmy, Béné et Olga. Les apparences sont parfois trompeuses et José va en faire les frais… Stéphanie prévient Hélène d’un danger imminent qui pèse sur toute la bande d’amis. Les renforts sont en route mais arriveront-ils à temps ? Fanny est désespérée de ne pas réussir à convaincre son père, toujours sous l’emprise de Sigmund.