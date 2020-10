Jimmy n’est pas dupe et ne quitte pas des yeux José et Bénédicte. Emilie tente de radoucir les choses entre Julien et son père. Lou et Nicky se trouvent dans une bien mauvaise posture, Stéphanie tente de les aider. Pascal fait une nouvelle visite à la maison de campagne. Il semble particulièrement s’intéresser à l’une de ses occupantes…