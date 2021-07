Au petit déjeuner, Hélène fait comme si de rien n’était mais la jeune femme cache un lourd secret… Nicky et Lou souhaiteraient organiser une grande fête à la maison pour leurs fiançailles. Audrey n’est pas très emballée par cette idée. Olga et Alex sont sous le choc de la découverte de Fanny. Sylvain n’est pas surpris et décide de dire la vérité à Fanny pour protéger son amie.