Les mystères de l'amour - S25 E25 - Terribles machinations

Christian est rentré en avance de son week-end car Eric reste introuvable. Guillaume fait une révélation inquiétante à ce sujet. Entre les mensonges de Sylvain et la proposition surprenante de Cathy, Olga et Béné sont sur les dents et une dispute éclate entre les deux meilleures amies. Grâce à la patience de Lou, Nicky semble avoir mis de l’eau dans son vin. Pour sauver Clémence, Nicolas n’a plus le choix et se rend au rendez-vous fixé par Tania.