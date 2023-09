Emilie reprend du poil de la bête après sa visite éprouvante chez le coiffeur avec Laly et Jeanne… Les pouvoirs de Laly dépassent les océans pour rejoindre Love Island. Sa nouvelle vision concerne en effet Elina et Kendy. Christian et Eva ont une grande nouvelle à annoncer mais Fanny et Eric aussi… Sophie continue de se rapprocher de Sam pour découvrir ses véritables intentions.