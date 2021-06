Hélène décide d’inviter Clémence et Nicolas à dîner le soir-même, il est temps de tourner la page. Cathy et Pierre rentrent de leur escapade secrète mais sont surpris par un des habitants de la maison… Fanny et Christian ont rendez-vous avec Josh, le réalisateur de cinéma, pour parler de son film. De son côté, Nicolas est mal à l’aise à l’idée de refaire de la musique avec Hélène.