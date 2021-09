Tania apprend à Nicolas que Clémence a trouvé refuge chez elle. Il insiste pour la voir mais cela s’avère impossible. José se méfie toujours de Tania et le confie à Nicolas.Hélène et Bob cherchent une solution pour faire libérer le Docteur Blake, Hélène tente de faire intervenir un de ses contacts au ministère.Audrey enterre la hache de guerre avec Lou et Nicky.Fanny et Christian découvrent que Tim est tombé dans un piège.