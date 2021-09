Fanny et Christian sont toujours sans nouvelles de Tim et se demandent qui peut lui en vouloir. Nicolas fait la rencontre de Mickael, le nouveau compagnon de Clémence. Bénédicte reçoit une proposition inattendue : devenir l’égérie d’une marque. Hélène et Bob reçoivent des nouvelles rassurantes de Dylan mais rien n’est encore gagné.