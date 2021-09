Les mystères de l'amour - S26 E24 - Binaire et non binaire - Les premières minutes

Fanny fait la connaissance d’un nouvel artiste avec lequel on lui propose de faire un duo. Pierre, en véritable bourreau des cœurs, n’a plus 2 mais 3 conquêtes en même temps : son emploi du temps devient de plus en plus compliqué. Gladys demande une grande faveur à Ange qui refuse catégoriquement de l’aider, elle vient tout juste de sortir de prison et ne compte pas y retourner. Bénédicte est courtisée par un nouveau prétendant : le patron de la marque dont elle va devenir l’égérie. Jimmy ne voit pas ça d’un très bon œil.