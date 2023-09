Jimmy et Léa ont passé la nuit à la maison de campagne, la bande est toujours sans nouvelles de Bénédicte. Christian et Fanny sont sous le choc de leur découverte de l’identité de la mère de Tim. Léa, Lou et Nicky se rendent chez Ingrid mais la visite est coupée court par l’arrivée de Bruno qui annonce une nouvelle préoccupante. Pour cacher la vérité à Rudy, Elise demande de l’aide à Guéant.