Les mystères de l'amour - S26 E13 - Amoureusement Votre

Malgré ses recherches pendant tout l’été, Nicolas reste sans nouvelles de Clémence qui a disparu depuis plusieurs semaines. Il bénéficie d’une aide plus que surprenante… Hélène est également sans nouvelles du Docteur Blake, elle fait la connaissance de son remplaçant à la Fondation et la surprise est de taille. Pour son retour de vacances, Tim a une grande nouvelle à annoncer à Fanny. Jimmy vit une nouvelle idylle et tente de la cacher au reste de la bande. Son nouvel amour n’est en effet pas une nouvelle venue…