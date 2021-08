Christian raconte à Fanny ses relations passées avec sa mère adoptive et les doutes qu’il a au sujet de Tim…Hélène fait plus ample connaissance avec Bob, le frère du Docteur Blake.Sylvain est inquiet, Olga est censée être rentrée de chez sa mère en Estonie depuis la veille, mais il n’a aucune nouvelle d’elle.Rudy demande l’aide de Stéphanie et Guéant pour retrouver Elise qui est partie en laissant un mot inquiétant.