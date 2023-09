Laly et Etienne ont passé la soirée ensemble, mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu… José est de plus en plus jaloux de cette nouvelle relation qu’entretient son amie. Olga découvre que Jimmy a passé la soirée avec Sophie. Stéphanie et Guéant mettent Rudy au courant des graves accusations qu’Adrien porte contre Elise.