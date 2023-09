Jeanne est de retour de vacances plus que tôt que prévu, Pierre et Cathy ne s’y attendaient pas vraiment… Stéphanie, Guéant et Rudy ont retrouvé Elise mais cette dernière semble dans un état second. Victor découvre la vérité au sujet de Jimmy et Olga, il en informe Aurélie. Nicky a une violente dispute avec sa mère au sujet de Lou, Ingrid tente de raisonner Audrey.