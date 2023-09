Hélène et Nicolas se rapprochent de plus en plus mais ils sont brutalement interrompus par un appel de Tania concernant Clémence. Jeanne découvre que Pierre la trompe, Cathy est dans ses petits souliers. Fanny et Christian reçoivent la visite d’un policier qui emmène Tim au commissariat. Le couple demande l’aide de Stéphanie.